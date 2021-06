Ilary Blasi, le rivelazioni inedite sul suo lavoro: “Scompiglio dietro le quinte”

Ilary Blasi ha appena portato a termine “l’Isola dei famosi”, un altro progetto lavorativo concluso per la conduttrice e adesso?

“L’Isola dei famosi” è giunta al termine, Ilary Blasi ha annunciato il vincitore, le Honduras sono tornate deserte e le luci dello studio si sono spente. Per la conduttrice romana è stata senz’altro un’esperienza speciale, il primo lavoro post-covid e ricco di novità.

Finito il reality, la moglie del capitano ha voluto fare un resoconto del programma e delle emozioni vissute in questi ultimi mesi. Non solo, in un’intervista rilasciata a Fq Magazine ha rilasciato alcune considerazioni sulla carriera in generale e su alcune persone che hanno fatto e fanno parte della sua vita lavorativa.

Ilary Blasi: la conduttrice ce l’ha per tutti

Nel corso dell’intervista ha spiegato che “L’Isola dei famosi” è stata per lei un’esperienza nuova dove ha potuto conoscere tutte le sfaccettature del reality e tanti personaggi. Ci tiene a sottolineare che a lei non interessano i numeri, facendo riferimento agli ascolti, ma fare divertire le persone che la seguono e la supportano. E’ questo il risultato finale.

Ha poi parlato del caso Fabrizio Corona, durante una delle conduzioni del “Grande Fratello Vip” si è scatenata una lite con il fotografo per un evento passato che ha toccato lei e la sua famiglia. “C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. – ha affermato – Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”.

Nel suo cuore c’è sempre posto per le sue colleghe, Alessia Marcuzzi romana come lei. Tra loro non c’è nessuna rivalità, anzi si sentono spesso. E per finire Silvia Toffanin, la sua amica del cuore, la ragazza e ora donna con la quale tutto ebbe inizio. Insieme hanno varcato la soglia del successo, dalle letterine alla conduzione. “Stiamo crescendo insieme” afferma la Blasi.

Ora Ilary Blasi si gode il successo e la sua famiglia, visto che nell’ultimo periodo è stata molto impegnata con il reality. La conduttrice deve recuperare il tempo perso.