Emma Marrone, l’annuncio della cantante diventa subito virale – VIDEO

Emma Marrone fa il suo annuncio sui social con un video diventato subito virale. I fans sono pazzi di lei. E sull’Eurovision…

Uno shooting fotografico che ha lasciato a bocca aperta i quasi cinque milioni di followers di Emma. La cantante infatti in questa sequenza di scatti (in cui indossa capi Gucci) riesce a far uscire fuori la sua poliedricità: il lato sensuale e quello tosto, rock.

Nella prima foto la Marrone propone un outfit super audace che manda in tilt il web: sdraiata su un fianco, la mise total black è “spezzata” solo dalla pelle che emerge dalla trasparenza della blusa e arricchita con inserti in pizzo. Sotto la camicia solo un reggiseno dalla forma triangolare.

Scorrendo tra le foto ci imbattiamo in altri due outfit decisamente più casual anche se la camicia colorata e decorata con il logo della importante maison italiana, e pantaloncini abbinata alla stessa è un tocco di vivacità che ben si presta alla personalità di Emma.

I fans sono più eccitati che mai perché Emma tornata sul palco farà dei concerti in tutta Italia, un modo per accontentare davvero tutti.

Emma Marrone, il suo discorso al centro del web

“Ogni giorno cerco di fare qualcosa di buono per essere una persona migliore domani.

Ogni giorno mi accorgo che ci sono tanti limiti da superare per evolverci in un mondo migliore e più ottimista” questa è solo una parte del discorso di Emma Marrone sul suo ultimo post.

Nel video – diventato subito virale – l’artista spiega il suo impegno per rendere il mondo più ottimista, ricominciando proprio dal canto.

“Fierissima di essere tua fan.❤️” tantissimi i complimenti rivolti alla cantante, spazzando forse quelle critiche che i giorni scorsi hanno invaso la rete per un discorso fatto dalla stessa circa l’“Eurovision”.