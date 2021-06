La ex gieffina in passeggiata a nord di Roma si è concessa due scatti femminili in cui la sua fragilità però la fa da padrone. Capiamo come sta Guendalina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Non sta attraversando un momento facile la ex gieffina dell’edizione 11. La pubblicazione sul web di alcuni suoi video privati assieme al marito l’hanno gettata nel panico e da allora la sua vita è cambiata drasticamente. Prima la separazione dal compagno Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli più piccoli, poi l’esclusione sempre più marcata dai programmi Mediaset come opinionista.

Guendalina Tavassi centellina sempre di più anche su Instagram le foto postate e si riserva di far trapelare molto poco della sua vita privata per paura di ripercussioni o nuovi attacchi da parte degli haters. L’ultimo scatto descrive molto bene come si sente in questo periodo.

LEGGI ANCHE –> “Fai male tanto sei bella”, Roberta Morise manda in estasi: camicia e jeans fanno tutto – FOTO

Guendalina Tavassi racconta come sta: “Cieli grigi…”

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO