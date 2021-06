Ha fatto un film con Checco Zalone, ora è così: la riconoscete? – FOTO

Nabiha Akkari interpretava Farah Sadir in un famosissimo film con l’attore comico Checco Zalone. Sta riscuotendo grande successo nel nostro paese. Com’è oggi

Checco Zalone è un re Mida dello spettacolo italiano. La sua comicità apparentemente semplice nasconde in realtà una profonda denuncia sociale e una descrizione (non sempre entusiasmante) dell’Italia di oggi. Proprio per questo piace a tutti: chi non ne coglie il senso, rimane comunque intrattenuto, chi, invece, scava più a fondo nelle battute che vengono proposte, non può far altro che empatizzare con i personaggi goffi ma, al tempo stesso, divertenti e sagaci che l’artista pugliese interpreta.

Campione d’incassi, ben quattro dei suoi cinque lungometraggi figurano nella lista dei 10 film con maggior introito nel nostro paese. Il suo successo ha contribuito ad accrescere anche quello dei colleghi che, via via, hanno partecipato alle sue produzioni. Una di queste è sicuramente Nabiha Akkari. Vi ricordate di lei?

Era la furba Farah Sadir nel film “Che bella giornata”. All’inzio voleva incastrare Checco con un suo piano criminale ma poi l’amore ci ha messo lo zampino. Che fine ha fatto adesso?

Nabiha Akkari: una carriera in ascesa anche in Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nabiha Akkari (@nabiakkari)

L’attrice Nabiha Akkari, classe 1985, è nata a Villecresnes ed è di origine tunisina. Nel paese d’oltralpe ha iniziato principalmente focalizzandosi nello studio della musica e del canto presso il Conservatorio du Val d’Yerres. Poi, però, sente ardere dentro di sè il sacro fuoco della recitazione. Il suo impatto iniziale con questo mondo è avvenuto tramite il teatro, dapprima nella compagnia Leygurande, poi al Centre des Arts del la Scene.

LEGGI ANCHE — Massimo Boldi non ha pace: l’attore nasconde una passione incurabile. Quanto gli costa!

Nel suo curriculum si annovera anche un master in informazione e comunicazione presso l’università Sorbonne di Parigi. La sua carriera la porta a partecipare a campagne pubblicitarie per “Go sport”, “Samsung” e “Mc Cafe” e ottiene qualche piccola parte in fiction francesi.

LEGGI ANCHE — Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin: mai visti così, il loro gesto spiazza

Nel 2011 avviene il grande successo in Italia. Grazie alla parte dell’ “attentatrice pentita” in “Che bella giornata” con Checco Zalone, viene notata anche nel mondo dello spettacolo nostrano. Questo le ha consentito di avere altri ruoli importanti nel nostro cinema. La ritroviamo, per esempio, in “Lezioni di cioccolato 2“, con Luca Argentero e in “Non c’è più religione” per la regia di Luca Miniero. Recentemente è apparsa anche in “ZeroZeroZero”, serie di Sky e Prime Video basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Vive a Parigi e parla fluentemente cinque lingue: francese, arabo, inglese, spagnolo e ovviamente italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nabiha Akkari (@nabiakkari)

Compagna dell’attore francese Baptiste Lorber, il suo ultimo grande progetto è il bimbo che hanno avuto insieme l’8 marzo 2020.