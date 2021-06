Il carisma e la simpatia dello showman Stefano De Martino approdano in una località estiva assieme ad un nuovo flirt. Il nome fa sognare.

Il simpatico e carismatico showman rubacuori partenopeo, Stefano De Martino, pare che sia sulla strada giusta per partecipare alla nascita di un nuovo amore.

Oltre ad aver trascorso alcune ore in una località paradisiaca. A bordo di una piccola nave “Santiago“, a largo delle coste di Napoli, non-luogo ideale per una probabile fuga d’amore, alcune ulteriori coincidenze dell’ultima ora sembrano approvare le prime supposizioni amorose di alcune fan. La speranza che il cuore di De Martino, dunque, si stia accendendo ancora una volta grazie al presentarsi di una nuova ed inattesa fiamma, scalda improvvisamente anche quello delle sue ammiratrici.

Stefano De Martino, sulla scia del nuovo flirt : il nome ed i dettagli

Nei pressi dell’Isola di Capri, a bordo della meravigliosa imbarcazione dal significato che rimanda ad un inscindibile legame famigliare, il trentunenne Stefano avrebbe trascorso una giornata in compagnia della vicentina showgirl e modella, Paola Di Benedetto.

In una sua storia su Instagram di questa mattina, proprio la bellissima ex gieffina, avrebbe infatti spiegato con chiarezza e delicatezza i motivi del suo momentaneo allenamento. Seppur avvenuto di comune accorso, tra lei ed il suo partner dal 2018 e noto cantante, Federico Rossi. “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo un distacco tra me e Federico“. Ha iniziato Paola prendendo in mano la situazione e lasciando crescere malcontento e speranza a seconda dei vari schieramenti. Vicendevolmente a sostegno della vecchia coppia, o del nuovo affiatamento.

“In questi tre anni ci siamo amati tanto“. Ha continuato Paola. “Questa volta però siamo giusta alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli“. Lei stessa assicura in seguito che non si tratta di una decisione intrapresa per mancanza di rispetto o in seguito ad un tradimento. E che i due continueranno perciò, qualsiasi strada vorranno intraprendere a livello sentimentale, a “volersi tanto bene, a sostenersi“.