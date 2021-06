La modella russa Tatsiana Paulava ha condiviso un video reel mentre cambia outfit, ed è uno schianto in ogni scatto

Tatsiana Paulava è bellissima nel suo ultimo video reel in cui si cambia d’abito più volte. I commenti sono molti per lei:“Sexy”, “Stupenda”, “Meravigliosa”. I suoi followers la elogiano con complimenti. D’altronde la giovane è veramente molto bella. Corpo longilineo, capelli lunghi, viso da bambola e gambe infinite. Alcuni suoi scatti sono anche provocanti, ad esempio quelli con gli autoreggenti in cui è davvero sensuale. La modella non ha paura di mostrare il suo corpo in ogni modo, usa la sensualità a suo favore.

Tatiana Paulava la russa che fa impazzire il web

La bella influencer e modella russa fa letteralmente impazzire il web con le suo foto sensuali ed eleganti. Sta riscuotendo grande successo su instagram per la sua bellezza e sensualità. Appare bella e provocante e questo fa impazzire i followers. Su instagram ha 595 mila followers che la seguono con grande passione. La giovane è approdata in Italia per condividere la sua bellezza. La giovane ha anche un blog personale dove scrive notizie su di lei e condivide foto bellissime. Si chiama tatsianapaulava.com. Qualche giorno fa infatti ha scritto sotto ad un post, di aver comunicato una notizia bella sul suo blog. “Ci vediamo alle 17.30. Ho condiviso una bella notizia con voi sul mio blog”.

La modella vive in Italia e chiede ai followers se dovrebbe mostrare dei contenuti di lei che gira l’Italia. Sotto ad uno scatto che la ritrae mentre guarda fuori dalla finestra scrive:”Sto solo guardando fuori dalla finestra quanti turisti sono già venuti in Italia. Sento che questa stagione sarà estremamente impegnativa. Personalmente non ho ancora fatto nessun programma di viaggio e voi? Vorreste vedermi in giro per l’Italia?”. Sul suo blog è possibile donare dei soldi alla modella per far crescere la sua attività ed investire su di lei e i suoi contenuti. C’è proprio una sezione che si chiama “Donate”. Sulla home page del suo blog appaiono subito alcune foto di lei molto provocanti, su un letto con un body rosso.

Più in basso si legge una descrizione scritta dalla modella che recita:”Modella appassionata di estetica e lifestyle. Dipendente da vestiti, calze e tacchi. Misure:”175cm (5’9”) 87-60-89″. Infine c’è una sezione dedicata a contenuti esclusivi a cui si può accedere solo se si è patron o fan iscritti. Sotto cominciano poi i suoi post come quelli su instagram in varie pose e outfit diversi.