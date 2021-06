“Sembri quasi un sogno”, Arisa fa sognare i fan con un mix di sensualità e mistero – FOTO

Arisa ha fatto sognare i suoi fan che l’hanno subissata di complimenti per una foto meravigliosa in cui mostra una sensualità mai vista prima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La cantante Arisa ha abituato i suoi follower a vederla in tenuta sportiva, elegante e anche molto sexy. Questa volta ha pubblicato uno scatto incredibile: si mostra vestita con un abito nero, un po’ pesante per questi tempi di forte caldo, ma che le sta molto bene. A colpire i suoi seguaci però è stata la sua espressione e il suo viso, con la testa leggermente inclinata verso destra e lo sguardo che ha del misterioso. Un’espressione da diva e contemporaneamente da “signora in giallo”.

A pochi minuti dalla pubblicazione del suo post, i fan l’hanno sommersa di cuoricini, like e commenti di ogni sorta: da “sembri quasi un sogno” a chi le ha chiesto se si sposa fino ad arrivare a chi scrive: “fi** che bella!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo, una Cleopatra nella vasca da Bagno… La FOTO “vedo non vedo&” è da impazzire

Arisa, lo sguardo sexy che ha stregato i fan

Per vedere Arisa in versione total black vai su Successivo