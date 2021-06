“Sei bella come il sole”, Giorgia Rossi sulla spiaggia è una visione divina – FOTO

Giorgia Rossi ha incantato un’altra volta i follower con una meravigliosa tripletta di foto incantevoli che ha stregato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi ha pubblicato una tripletta di foto incantevoli che hanno emozionato i suoi follower su Instagram. La bella giornalista sportiva di “Pressing” è in spiaggia sull’Isola del Pescatore con un bellissimo vestitino estivo nero, i sandali a schiava, gli occhiali da sole e i lunghi capelli biondi sciolti. I suoi fan si sono sbizzarriti nel commentare le sue tre immagini, c’è chi ha scritto: “Sei bella come il sole!” e chi le ha chiesto: “Ma non senti caldo vestita di nero al sole?”.

Il post, pubblicato soltanto un’ora fa, ha ricevuto già 5000 cuoricini di gradimento e oltre 100 commenti. La Rossi è davvero un personaggio molto amato della televisione italiana, soprattutto da quella fascia di appassionati di calcio e sport, che la segue sempre con affetto.

Giorgia Rossi, le tre foto che mandano in delirio i fan

