“Sempre al top”. Cecilia Rodriguez in bikini manda il tilt i suoi social FOTO

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Diventata nota al pubblico italiano per essere la sorella minore di Belen Rodriguez, ha definitivamente trovato la sua strada quando tre anni fa ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lì ha avuto modo di farsi conoscere indipendentemente dai suoi legami familiari: nella casa più spiata d’Italia ha trovato se stessa e ha trovato anche l’amore tra le braccia del ciclista Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: “Non pensavo mi sarebbe mancato questo posto”

Negli ultimi due mesi, però, Cecilia ha dovuto fare i conti con qualcosa di nuovo: Ignazio ha partecipato all’Isola dei Famosi e, per la prima volta da quando stanno insieme, hanno trascorso moltissimo tempo lontano. Aveva paura che lui potesse cambiare idea sui propri sentimenti passando due lunghi mesi in Honduras, invece Ignazio è tornato più convinto di prima e deciso a fare dei passi importanti per la loro relazione. Per il momento sono decisi a godersi l’arrivo dell’estate insieme, e in attesa di cominciare le vacanze, Cecilia ha pubblicato un vecchio scatto per ricordare un posto in cui ha passato qualche giorno lo scorso anno.

Nella foto pubblicata su Instagram Cecilia ha addosso un bikini che fascia le sue meravigliose forme, e nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e complimenti.