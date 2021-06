Kim Kardashian, il marito beccato con una famosissima modella. É proprio la fine

Kim Kardashian. L’ormai ex marito Kanye West è stato immortalato dai paparazzi con una famosissima modella, a sua volta ex di un attore sex symbol

L’estate deve ancora iniziare e prendere il volo ma già i primi pettegolezzi vip stanno colmando le pagine dei rotocalchi rosa. Dentro e fuori i confini del nostro paese, pullulano i flirt che, chissà, con il tempo forse diventeranno qualcosa di più.

La storia più succulenta del momento riguarda la fine del matrimonio tra Kim Kardashian e il rapper Kanye West; in realtà il gossip è già datato. L’influencer americana aveva fatto emergere il dubbio di una crisi a Natale quando, per fare gli auguri ai suoi follower, aveva pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (227 milioni di follower) immagini che la ritraevano solo con i figli, escludendo proprio il marito.

Trapelò la notizia (poi smentita) che il motivo della crisi potesse essere il tradimento di Kanye con il guru del makeup Jeffree Star. Dopo mesi di distanza arriva lo scoop sulla nuova compagna del rapper; è un volto conosciutissimo. Come l’avrà presa Kim?

Kim Kardashian. Con chi sta adesso il marito Kanye West

Kanye West ha festeggiato il suo 44esimo compleanno lo scorso 8 giugno. Per l’occasione si è recato in Provenza (Francia). É stato colto dai paparazzi mentre faceva una passeggiata in compagnia di un volto molto noto. Si tratta della super modella Irina Shayk. La donna è l’ex compagna del calciatore Cristiano Ronaldo ma anche dell’attore pluricandidato all’Oscar e sex symbol Bradley Cooper, dal quale ha avuto una figlia nel 2017. Nel 2018 si sospettò un flirt (sempre smentito) tra l’uomo e Lady Gaga durante la produzione del film “A star is born”.

Il popolare quotidiano britannico Daily Mail ha pubblicato le foto di Kanye West e Irina Shayk, tuttavia è stato sottolineato che il rapper non si trovasse da solo con la modella. A quanto pare, per festeggiare il suo compleanno, avrebbe invitato altri amici a recarsi in Francia presso un boutique hotel molto lussuoso, chiamato Villa La Coste.

Come l’avrà presa Kim Kardashian? A quanto pare abbastanza bene. I due si sono separati ma rimangono in buoni rapporti. In occasione del compleanno dell’ex marito, l’influencer ha pubblicato sui suoi profili social una foto che li ritrae insieme, bambini al seguito, con una frase molto esplicativa di accompagnamento: “Buon compleanno, ti amerò per tutta la vita”.

Inoltre, una fonte vicino alla Kardashian avrebbe confermato che le siano già giunte le voci riguardo Kanye e Irina Shayk. Non le dispiace affatto, purché la cosa non abbia un impatto negativo sui loro figli.