Romina e il post separazione da Al Bano, il dettaglio inedito

Romina parla di Al Bano e rivela come i due sono andati avanti dopo la separazione: “Non ho permesso..”

Romina e Al Bano continuano a far parlare di loro nonostante la separazione privata, ma non artistica, da ormai moltissimi anni. La notizia che il loro idillio d’amore fosse finito ha destabilizzato, all’epoca, i tantissimi fan e fondamentalmente la speranza di vederli ancora insieme non si è mai assopita.

Peccato che c’è chi dimentica che Al Bano ha voltato pagina e si è rifatto una vita insieme a Loredana Lecciso, sua compagna da oltre 20 anni e due figli ormai grandi.

Il motivo sulla fine del matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e la cantante statunitense non è mai stato reso pubblico. Si sono dette tantissime cose ma su questo i due hanno mantenuto il riserbo.

Di certo è pesata molto la scomparsa della figlia Ylenia. Da allora le cose tra di loro hanno iniziato a logorarsi fino alla separazione definitiva, richiesta, come ha specificato di recente Al Bano, da Romina. Proprio lei ha rivelato un dettaglio inedito sul post separazione.

Romina su Al Bano: “Non ho permesso..”

Il post separazione tra Romina e Al Bano non sarà stato facile anche perché, per motivi di lavoro, i due non si sono mai separati. Ecco che hanno dovuto imparare a scindere le due cose.

Romina, a differenza di Al Bano, ha messo da parte l’amore e in questi anni si è dedicata alla vita tra la natura e gli animali. Ma nella vita del cantante lei c’è sempre stata e Loredana Lecciso ha imparato a fare i conti con una presenza così importante e ingombrante.

Ma come i due hanno superato la separazione? Lo ha raccontato la Power in una intervista a DiPiù.

“La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni – ha spiegato – Non ho permesso alla nostra separazione di distruggere la vita”. Ecco spiegato il segreto del come i due sono andati avanti.