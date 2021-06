Miryea Stabile incanta, dopo “L’Isola” il ritorno a casa è ancora più dolce – FOTO

La ex naufraga è finalmente tornata a casa a Brescia dove vive, il primo selfie racconta tutta la sua stanchezza dopo l’avventura vissuta.

Ha stretto i denti e combattuto fino alla fine ma è stata eliminata in semifinale ad un passo dalla vittoria. Miryea Stabile poche ore fa è tornata nella sua Brescia, fine dei giochi per tutti i concorrenti dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

La 23enne fit influencer e modella, ex vincitrice de “La Pupa e il Secchione”, ora deve abituarsi alla nuova situazione di normalità, niente più lotta per il cibo e scontri con gli altri partecipanti. Lei dalle prime foto postate ha già iniziato a godersi il suo meritato riposo.

Miryea Stabile saluta i fan dal divano di casa: “Vittoria!”

La troviamo distesa sul divano di casa, capelli arruffati ed una t-shirt bianca, ma con un sorriso esplosivo a labbra strette e la mano destra alzata mentre mima il gesto di “vittoria” con le dita.

“Voi l’avete mai provata quella strana sensazione di essere totalmente e maledettamente scombussolati? Ecco questo si chiama Jet lag 🛫🍿”. La risposta al su interrogativo arriva direttamente da un caro amico che l’ha supportata molto in questo lungo e faticoso percorso di crescita personale.

Si tratta di Massimiliano Rosolino con cui solo poche ore fa Miryea aveva condiviso uno scatto prima della ripartenza dall’Honduras. Il campione di nuoto le scrive tra i tanti messaggi dei fan: “Tutti i giorni!!!! Ma penso sia positivo, vuol dire che i mesi che hai passato ti hanno segnata ed emozionata”.

Rosolino non fa solo riferimento al jet lag ma anche alla sua metamorfosi come donna che ora è più forte sotto molti punti di vista, Miryea ora deve solo darsi il tempo per metabolizzare il rientro e riorganizzare nuovamente la sua vita.