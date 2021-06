Elisabetta Gregoraci, tramite una serie di Instagram stories, ha destato molta preoccupazione nei followers: “Non sono stata bene”

Con oltre 1,8 milioni di seguaci, Elisabetta Gregoraci è una delle star più seguite nel mondo dei social. Al rilancio della sua immagine ha contribuito, senza ombra di dubbio, l’avventura al “Grande Fratello Vip“, che ha permesso alla 41enne calabrese di farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature. Molti telespettatori, inizialmente titubanti nei confronti della modella, hanno cambiato idea sul suo conto.

La Gregoraci si è infatti rivelata una donna forte e tenace, che nonostante la visibilità data dal programma ha messo al primo posto il suo più grande amore: suo figlio Nathan Falco. Per lui, infatti, la showgirl ha abbandonato il reality anticipatamente. In questi giorni, mamma e figlio si stanno godendo dei momenti di relax in barca. Proprio Elisabetta, qualche ora fa, ha comunicato ai followers una notizia preoccupante: pare proprio che la modella non stia passando un periodo semplice.

“Non sto bene”, l’annuncio di Elisabetta Gregoraci spiazza i fan

Mentre si gode alcune giornate di relax assieme a suo figlio, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci aggiorna i fan in merito alle proprie condizioni di salute. Direttamente dalla sua barca, la showgirl ha infatti rivelato di non essere stata molto bene di recente. “Spero che voi stiate bene, io oggi molto molto meglio, ma non sono stata benissimo in questi giorni“, ha esordito l’ex gieffina, facendo preoccupare i fan.

Fortunatamente, nulla di grave per la showgirl calabrese, che è apparsa come sempre in splendida forma. “Avevo un po’ di problemi al viso, ho assunto del cortisone e ora sto benissimo” – ha aggiunto la Gregoraci, spiegando anche quali fossero le cause del suo malessere – “Faccio troppo la trottolina, ho un po’ di stress“.

Per rimettersi completamente, Elisabetta ha scelto la medicina più efficace: del tempo da trascorrere con suo figlio, che ama più di ogni altra cosa. “Questo weekend ho staccato la spina, ora mi godo mio figlio e le mie amiche“, ha chiosato l’ex gieffina.