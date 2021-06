Karina Cascella ha condiviso una foto su instagram nel suo ristorante e indossa un abito che lascia senza fiato

L’opinionista di Pomeriggio Cinque è la regina del suo ristorante a Bergamo, Matambre. Ha condiviso una foto in cui indossa un abito nero con ampio scollo sul decolleté e uno spacco profondo dalle gambe. Nella foto è posizionata all’ingresso con la lista delle prenotazioni, un vero boss al lavoro. Nei commenti appare quello di Francesco Arca che scrive:”Tra poco arrivo!! Non vedo l’ora”. Lei replica:”Sbrigati che mani tanto”.

Karina Cascella ammirata e supportata da tutti

La Cascella sta riscontrando grande successo con il suo ristorante a Bergamo. Sotto alla foto che la ritrae nel suo ristorante, appaiono moltissimi commenti di supporto. “Un onore sarebbe incontrarti per una foto”, “Sono di Bergamo…dammi tempo e prima o poi ci vediamo!!”. “Finalmente domenica arrivo, direttamente da Padova”. Sono tantissime le persone che segnalano all’opinionista che sono pronte ad andare nel suo locale. “E stasera vengo da voi non vedo l’ora di vederti di persona ti adoro”. Tuttavia c’è anche chi come sempre la critica e lei non tarda a rispondere:”Brava ti sei creata un lavoro serio, complimenti”.

Lei replica:“Prima invece venivo a mangiare a casa tua o mantenevi tu mia figlia? No così giusto per sapere, perché mi sono anche leggermente rotta le palle di questi discorsi stupidi e ignoranti”. La Cascella ha deciso di non apparire più nei programmi di Barbara D’Urso. Lei che per anni ha ricoperto il ruolo di opinionista con grande entusiasmo e gioia decide di mollare. La Cascella rivela che non esiste nessun dissapore con la D’Urso ma questa decisione è solamente frutta di una ponderata riflessione sul suo futuro. Ormai quel ruolo le stava stretto e non le offriva più stimoli. Più volte ha ammesso di voler condurre un programma, ma non le è mai stata offerta la possibilità di crescere in quell’ambito.

Tuttavia non nasconde di voler ancora provare a fare qualcosa in televisione, rivela infatti di volersi candidare a Ballando con le stelle. Staremo a vedere se riuscirà nell’intento. Al momento gestisce il suo ristorante Matambre a Bergamo di cui è molto fiera.