Alberto Matano rivela in diretta come sta Mara Venier

Mara Venier. Le condizioni di salute della celebre presentatrice di “Domenica In” hanno destato preoccupazioni. Alberto Matano manda un messaggio di solidarietà all’amica

“Ho una perdita della sensibilità a parte del viso; compromessa bocca, gola, labbra e mento” – con queste parole Mara Venier ha sconvolto e destato preoccupazione in tutti i suoi ammiratori e nelle persone che, seguendola da anni, si sono affezionati a lei, eleggendola a “membro della propria famiglia”.

Ebbeni si, la conduttrice di “Domenica In”, con la sua professionalità e gli atteggiamenti da zia comprensiva ed empatica, ha un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. Sono momenti concitati quelli che riguardano la sua salute. La Venier è stata, infatti, vittima di un mal riuscito intervento ai denti che ha compromesso un nervo facciale, causandole la perdita della sensibilità al viso e la successiva operazione al Policlinico Umberto I di Roma sotto le mani sapienti del chirurgo maxillofacciale Valentino Valentini.

Molti gli attestati di solidarietà nei suoi confronti. Arriva in diretta anche quello di un caro amico.

Alberto Matano. Le sue parole a “La Vita in diretta” per Mara Venier

Mara Venier non sarà in onda il 13 giugno come di consueto con “Domenica In” poichè su Rai Uno ci sarà un appuntamento già programmato da tempo: la partita Inghilterra-Croazia, valevole per i campionati Europei di calcio. La conduttrice potrà prendere, dunque, un periodo di pausa e concentrarsi sulla convalescenza dovuta ai recenti motivi di salute.

Cosa accadrà domenica 20 giugno non è dato saperlo. Il palinsesto prevede l’ultima puntata della stagione del contenitore televisivo. Tutti si augurano di poter vedere al suo posto “zia” Mara.

Nel frattempo, colleghi e amici si sono profusi in una miriade di messaggi d’affetto e attestazioni di stima per augurarle una pronta guarigione. Da Rita Dalla Chiesa a Jerry Calà, ma anche Gianni Morandi, Tiziano Ferro, Gigi D’Alessio, Sandra Milo, Alessia Marcuzzi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Arisa, Nek, Enzo Miccio, Achille Lauro… Questi sono solo alcuni dei nomi celebri che si sono stretti intorno alla Venier in questi giorni.

Una particolare prova di amicizia è emersa dal conduttore de “La vita in diretta”, Alberto Matano. Il giornalista ha detto alle telecamere di Rai Uno queste parole: “Io e lei ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti a voi. Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta, terribile disavventura”.

Quali sono le effettive condizioni di salute? A informare ci pensa il marito della Venier, Nicola Carraro che ha dichiarato: “Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”.