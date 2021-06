Violante Placido, la sirena del lago manda Instagram in tilt: così è più estate – FOTO

L’attrice sceglie di trascorrere una giornata, a tratti uggiosa, sulle sponde del lago e si mostra così come mamma l’ha fatta.

Quando il sole appare e scompare come un pendolo oscillante tra le nuvole e il chiarore, appare lei, l’attrice tra le più selezionate del panorama dello spettacolo. Violante Placido ha ottenuto il massimo dei consensi, in occasione dell’ultimo post, in balìa di un relax quasi di lusso.

Dopo aver chiuso i battenti con la stagione invernale, la donna ha scelto di dedicarsi alla famiglia e ai figli, con i quali ha un ottimo rapporto. Durante la giornata, previa impegni di lavoro si divide le vicissitudini familiari con il marito.

La coppia è davvero in ottimi rapporti, nonostante i due stessero più lontani che vicini, durante la giornata. Ora, con il lavoro accantonato momentaneamente si ritrovano l’uno accanto all’altro, piuttosto felici e soddisfatti nel “coccolarsi” i prorpi sogni realizzati

“…Vivere è facile”, Violante Placido conquista la felicità: che bellezza

