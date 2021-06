Barbara Pedrotti, “super hero” tra un po’ scoppia tutto: maratona per le FOTO

La giornalista di Sky Sport, Barbara Pedrotti si presenta all’evento esclusivo con un outfit super aderente: da non perdere!

Conosciuta nel mondo dello sport e dello spettacolo, Barbara Pedrotti ha alzato l’asticella delle aspettative con un colpo da “campionessa”.

L’adrenalina sale in momenti del genere per lei, ma soprattutto per i suoi followers, sempre in prima linea tra commenti e ovazioni. Ogni volta che appare in tv o tra i social ci regala sempre il “colpo di grazia” decisivo, espressione di una bellezza incommensurabile.

Per Barbara sono finiti gli aggettivi per descrivere la classe e l’eleganza di una donna tutta d’un pezzo. Per l’occasione, la giornalista di Sky Sport ha partecipato ad un evento sportivo, “Hero Dolomities“, una maratona di mountain bike, che si tiene dal 2010 in Val Gardenia.

I fotografi sono accorsi in massa per immortalare ogni evento di una corsa all’ultimo respiro, commentata a bordo campo da una raggiante Barbara

Barbara Pedrotti incontenibile sul podio degli sportivi: ha vinto lei!

Per la cerimonia di chiusura dell'”Hero Dolomities“, i vincitori si sono assembrati sul palcoscenico, acquisendo oneri e onori per il traguardo raggiunto.

La collaborazione giornalistica di Barbara Pedrotti è stata davvero superlativa. Il volto più affascinante del mondo di Sky Sport non ha fatto mancare proprio nulla, dando il suo contributo alla causa.

Inutile stare a dire che i fotografi di un evento epico e avventuruoso erano tutti per lei, inarrivabile sotto ogni aspetto. Barbara le ha messe k.o. davvero tutte: da Diletta Leotta a Giorgia Rossi, mostrando una classe, degna della sua professionalità.

Ai fan che hanno assistito alla sua glorisosa performance non sono passati inosservati i dettagli di una bellezza, elevata all’ennesima potenza. Un fisico scultoreo in “carne ed ossa”, con indosso un outfit super aderente, nero glitterato.

Qual modo migliore per festeggiare la sua memorabile bellezza, condita da grazie e forme da ogni dove? A voi i commenti.