L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni non smette di stupire su Instagram. Poco fa ha mandato il web in tilt, in foto mostra il paradiso.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni regala al mondo di Instagram sempre forti emozioni. Grazie alla sua personalità riesci a coinvolgere tutti, sia ragazzi che adulti, con la versatilità dei contenuti che pubblica.

A marzo di quest’anno ha partorito la piccola e dolcissima Vittoria e molto spesso, mamma Chiara, pubblica foto e video dei suoi pargoli. Leone (il primogenito di Chiara e Fedez) sembra aver accettato definitivamente la sorellina e per la gioia di tutti, soprattutto i Ferragnez, il momento gelosia sembra passato.

La Ferry (così come la chiama il marito Fedez) si sta godendo a pieno la seconda maternità sfatando ancora una volta un ricorrente tabù come l’allattamento al seno in bella mostra. Infatti Chiara in maniera del tutto naturale allatta la piccola Vittoria quando vuole e dove vuole e spesso condivide questo momento così intimo anche con la sua community.

Per questa sua evoluzione mentale la Ferragni talvolta viene attaccata da persone che la considerano troppo mamma per fare certe cose. Ma l’influencer più famosa al mondo, incurante di tutto e tutti va dritta per la sua strada.

Nell’ultimo post su Instagram, Chiara ha davvero lanciato un guanto di sfida a tutte quelle persone che si sentono molto più pudiche rispetto all’influencer, infatti è bastato poco per scatenare l’inferno.

La Ferragni in barca si fotografa in bikini e compare il paradiso

