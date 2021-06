Gerry Scotti, la notizia più amara: che batosta per il presentatore

Gerry Scotti è stato protagonista del sabato sera di Canale 5. Tanti programmi interessanti da battere in termini di share. Quali sono i risultati dell’auditel?

I campionati Europei di calcio stanno decisamente monopolizzando gli ascolti televisivi degli ultimi giorni e lo faranno per il prossimo mese, fino a giorno 11 luglio, data in cui si concluderanno. La controprogrammazione prevede lo schieramento di programmi diversificati che possano stuzzicare l’attenzione del pubblico non interessato al grande evento sportivo. Come sarà andata in termini di ascolto la serata di sabato 12 giugno?

Su Rai Uno è andata in onda la partita “Belgio Vs Russia” che ha visto la prima nazionale vincere con il risultato di 3 a 0. Rai 2 ha presentato l’episodio 14 della terza stagione della serie tv americana “FBI”. Su Rai Tre abbiamo potuto vedere “Sapiens Un solo pianeta”, trasmissione guidata da Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e Cavaliere della Repubblica Italiana.

La simpatia di Gerry Scotti ha allietato la serata di Canale 5 con il talent show musicale “The Winner is”. Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione cult e irriverente “Shrek”, uscito nel 2001 con le voci in lingua originale di Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Rete Quattro ha proposto “Una vita”, undicesimo episodio della 19esima stagione della soap spagnola ambientata agli inizi del XX secolo.

Nella serata di ieri, sabato 12 giugno 2021, è stata la partita “Belgio-Russia” di Euro 2020 a dominare gli ascolti: ha conquistato 4.200.000 spettatori pari al 21.9% di share

Gerry Scotti su Canale 5 si “accontenta” di un secondo posto. “The Winner Is” ha totalizzato 2.028.000 spettatori con uno share del 13%. Segue Rai2 con “F.B.I.” che ha raccolto davanti agli schermi 1.491.000 spettatori (7.7% di share).

Benino Rai3. “Sapiens – Un solo Pianeta” ha interessato 1.101.000 spettatori con il 6% di share. Chi troviamo come fanalino di coda?

Su Rete Quattro, la soap opera “Una Vita” segna un totale di 944.000 spettatori pari al 5.1% di share. Ultimo posto per “Shrek” su Italia 1: 885.000 spettatori (4.6% di share). Il film, per quanto piacevole e divertente, è datato e sicuramente in molti lo avevano già visto in precedenza.