Verissimo. Sabrina Ferilli si confida a Silvia Toffanin: “Non ho figli ma…”

Verissimo. Sabrina Ferilli è stata ospite del popolare salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Ha aperto il suo cuore alla conduttrice, Silvia Toffanin

Ospite del salotto pomeridiano di Canale 5, “Verissimo”, nella puntata del 12 giugno 2021, Sabrina Ferilli ha aperto una finestra sulla sua anima ai telespettatori e alla conduttrice, Silvia Toffanin.

Classe 1964, la Ferilli ha alle sue spalle una carriera trentennale. Poliedrica, si è saputa districare con talento tra teatro, cinema e televisione, lasciando decisamente un’impronta indelebile nel mondo attoriale italiano. Riconosciuta a livello internazionale, è stata impeccabile la sua prova nel pluripremiato film di Paolo Sorrentino, “La grande bellezza”. Tuttavia, Sabrina Ferilli ha contribuito anche a dare carattere e vigore a personaggi femminili di spessore nelle fiction nostrane, raccontando storie concrete, che prendono spunto dalla vita reale, e che hanno avuto impatto significativo sul pubblico.

In particolare, la sua collaborazione con gli autori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha portato sul piccolo schermo storie che per la stessa attrice romana hanno segnato un punto di svolta.

Sabrina Ferilli, le parole importanti dette a Silvia Toffanin

Nell’ultima stagione televisiva abbiamo visto Sabrina Ferilli impegnata con la fiction “Svegliati amore mio”, che prende spunto da un fatto realmente accaduto; si raccontano le lotte e il dolore di una donna la cui figlia si ammala improvvisamente di leucemia. La malattia è causata dall’emissione di polveri sottili di un’acciaieria.

Ne “L’amore strappato” è affrontato il tema del clamoroso errore giudiziario risalente al 1995 in cui è incorsa la piccola Angela Lucanto insieme ai suoi genitori.

Proprio di questo argomento parla la Ferilli a “Verissimo”: “L’Amore strappato è una fiction a cui tengo molto. Ispirata a una storia vera, il dramma di una madre che tenta di salvare la propria famiglia, devastata da un errore giudiziario che ha portato all’allontanamento della figlia di 7 anni e all’arresto per molestie del marito innocente”.

L’attrice romana prosegue facendo un confronto con la sua vita reale: “Io non ho figli ma non essere in conflitto di interesse dà una forza maggiore in certe battaglie civili. Assimilo tanto dolore da fuori, ma cerco di andare avanti”.

Si cambia poi registro e Silvia Toffanin pilota la conversazione verso un argomento più leggero, la sua amicizia con Maria De Filippi, con la quale condivide l’impegno di giudice a “Tu si que Vales”.

Cosa avrà detto di lei l’attrice romana? “È un diavolo di amica. Una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Voleva solo farmi i complimenti per il film. Da qui capite tutto”.