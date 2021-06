La fotonica conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana ha postato un video, formato dai ricordi della sua vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Oggi la meravigliosa presentatrice dà la buonanotte ai suoi 5,5 milioni di followers con un video semplicemente pazzesco: si tratta di un reel formato da tutti i ricordi, i momenti, gli spezzoni, le parti filmate e svariate foto della sua ultima vacanza a Capri.

Nella didascalia Alessia ha scritto: “Che emozione poter partire di nuovo“.

Come sottofondo musicale al video, la Marcuzzi ha scelto il brano ‘Another Star‘, cantato da Stevie Wonder.

Ecco dunque il video che causa infarti… si salvi chi può!

Alessia Marcuzzi è tutta da ammirare: ecco il best della sua vacanza…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

L’influencer, circa due ore fa, ha pubblicato un video ricordo della sua vacanza a Capri: il post è contrassegnato dall’#vogliadivivere, che si sposa alla perfezione con il reel caricato.

Le immagini filmate, di lei stessa mentre mentre il sole, dei suoi outfit, di ciò che mangia e dei paesaggi, tengono tutti incollati allo schermo.

I vari spezzoni del suo viaggio hanno fatto il giro del web, ricevendo più di 16.000 mi piace, oltre 263.000 visualizzazioni e quasi 200 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua oggettiva bellezza e alla meraviglia dei luoghi che ha ripreso, nonché apprezzamenti sul suo fisico e messaggi di stima e affetto scritti dai fan più affiatati.

Ecco alcuni esempi: “Sei sempre stata un sogno“, “Sei bella come Capri Ale“, “Sei sempre la più bella“, oppure “Sei bella come una perla stupenda“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi, oltre ad essere molto seguita in televisione, è dunque anche molto popolare sui social network: il suo esercito di followers cresce ogni giorno sempre di più!