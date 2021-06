Un ragazzo e la madre, appartenenti ad una importante famiglia, sono stati uccisi in un agguato all’interno della loro abitazione, negli Usa.

Un ragazzo e la madre sono stati assassinati nella loro abitazione in un agguato messo in atto da alcuni uomini armati. Le vittime, rispettivamente figlio e moglie di un importante avvocato della Carolina del Sud, negli Usa, sono state raggiunte da alcuni colpi di fucile. Sul luogo del duplice omicidio sono arrivate le forze dell’ordine che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane e della madre. In corso ora le indagini delle autorità statunitensi che hanno avviato la caccia ai responsabili.

Duplice omicidio in un’abitazione di Islandton, piccola cittadina nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti.

Lo scorso 7 giugno, riporta la stampa locale tra cui la redazione del New York Post, uno o più malviventi si sarebbero introdotti nella proprietà in questione con delle armi ed avrebbero aperto il fuoco uccidendo un ragazzo e la madre di quest’ultimo.

Le vittime sono Paul Murdaugh di 22 anni e la madre 52enne Maggie Murdaugh, rispettivamente figlio e moglie di Alex Murdaugh, avvocato che lavora in uno degli studi legali più importanti della Carolina del Sud. Una famiglia molto conosciuta quella dei Murdaugh e tra le più importanti dello stato: il nonno, il bisnonno ed il trisavolo della vittima sono stati tutti pubblici ministeri nella comunità di Beaufort.

Presso l’abitazione sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno avviato subito le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Le autorità, scrive il New York Post, non hanno diffuso i dettagli della sparatoria, ma pare che il 22enne sia stato ucciso con un fucile da caccia. La madre, invece, sarebbe stata raggiunta da alcuni proiettili esplosi con un fucile d’assalto.

Paul Murdaugh stava affrontando un processo per la morte di una ragazza 19enne, che aveva perso la vita nel 2019 in un incidente in barca a Parris Island. Non è chiaro se il duplice omicidio possa essere collegato alla tragedia di due anni fa. Gli inquirenti, riporta il New York Post, ipotizzano che l’agguato fosse indirizzato al giovane 22enne e la madre sia stata uccisa solo perché si trovava lì in quel momento.

La polizia ha avviato la caccia all’uomo per rintracciare i responsabili che si sono dati alla fuga dopo il delitto. Ad oggi non sono stati effettuati arresti.