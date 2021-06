Alessia Prete è super sexy in un VIDEO su instagram, che spettacolo

La bella influencer Alessia Prete ha condiviso un video su instagram in cui indossa diversi bikini, è sensuale e bellissima

Alessia Prete ha condiviso su instagtam un video in cui cambia diversi bikini e appare splendida e sexy. Spiega nella didascalia che si è bruciata la pelle prendendo il sole con un costume intero. Il suo fisico è mozzafiato, il seno prorompente che appare in primo piano è meraviglioso. In questi giorno l’influencer si trova a Genova dal suo fidanzato per passare qualche giorno al mare in relax.

Alessia Prete e la confessione su come ha combattuto lo stress

L’influencer negli ultimi anni ha subito grandi momenti di stress, dovuti a diversi fattori. In un post su instagram ha spiegato come ha affrontato questi momenti. “Mi hanno detto che un atteggiamento positivo può aiutare lo stress e la salute in generale, perciò ho lavorato molto su questo negli anni. Oggi non ho proprio questo sorriso qui, non è facile farlo quando qualcuno va via dalla tua vita per sempre. Nonostante sia un giorno difficile per me ho bisogno di vedermi così, piena di vita. Perché questa va apprezzata davvero in ogni istante!”. Queste parole fanno pensare che sia venuto a mancare qualcuno d’importante per l’influencer.

Tuttavia lei non rivela di chi si tratta e si limita a fare un discorso generico. Intanto la sua storia d’amore con il ragazzo genovese continua a gonfie vele. I due appaiono sempre più innamorati. Lui è Davide Campanella, un’imprenditore. L’influencer lo ha immortalato diverse volte nei suoi scatti su instagram e bisogna dire che è un bel ragazzo. Alto, moro e con un fisico scolpito. Il giovane ha fatto tornare il sorriso alle bella Alessia Prete dopo la fine della sua relazione con Matteo Gentili, che aveva conosciuto all’interno del Grande Fratello. Tra i due è nato subito un amore durato per tutto il tempo del programma e poi anche fuori, finché non hanno comunicato di essersi lasciati con gran sorpresa e dispiacere dei fan.

Ad oggi lei è felice e innamorata. Inoltre si è laureata e ha preso una nuova casa a Milano. I suoi progetti stanno dunque andando molto bene e il suo futuro è senza dubbio promettente.