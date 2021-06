Si vagliano nuove ipotesi investigative su Denise Pipitone, la bambina scomparsa quasi 17 anni fa da Mazara Del Vallo. Si farà mai luce sulla vicenda?

Denise Pipitone è la bambina, ormai grande visti i 17 anni trascorsi, che all’età di 4 anni venne rapita da Maraza Del Vallo. Era il 1 settembre del 2004, la bambina stava giocando davanti casa della nonna quando improvvisamente è scomparsa nel nulla.

Nel corso degli anni si è sempre parlato di lei, la madre Piera Maggio non ha mai perso le speranze, si è aggrappata ad ogni ipotesi possibile ed immaginabile che la conducessero a sua figlia. Ma purtroppo le indagini hanno sempre portato ad un vicolo cieco.

Il rapimento di Denise è avvolto dal mistero, ancora oggi non si riesce a venire a capo di chi abbia potuto prendere la bambina e per quale motivo. In pochissimi minuti una famiglia ha perso la gioia di vivere, un’intera comunità si è celata di tristezza.

“Denise Pipitone è viva ed ha una figlia”, lo ha dichiarato l’ex pm Maria Angioini

Denise è viva ed ha una figlia, questa è l’ipotesi dell’ex pm Angioni impegnata per anni nelle indagini per la scomparsa della bambina. Questa mattina durante la trasmissione “Storie Italiane”, l’ex pm ha annunciato: “Ho la certezza e l’ho individuata.”

La donna non ha più l’incarico formale di indagare sul rapimento di Denise ma non ha mai smesso di farlo, infatti ha portato dei nuovi elementi alla Procura e all’avvocato Giacomo Frazzitta.

Angioni ha sempre creduto che Denise potesse essere viva ed ora è sicura di aver individuato la bambina ormai donna e mamma. Di questa ipotesi naturalmente ne sono a conoscenza la madre di Denise, Piera Maggio e gli investigatori.

L’ex pm in trasmissione si sbilancia e dice: “La situazione è difficilmente controllabile. Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, altrimenti farei un danno“.

Angioni è certa del fatto che quella donna che ha individuato come Denise non sappia di essere una bambina rapita e non lo sa nemmeno il marito. Durante la trasmissione la conduttrice Eleonora Daniele rivolge un’ultima domanda alla pm e chiede se Denise si trovi in Italia, alla domanda viene risposto: “l’abbiamo trovata in un contesto molto sereno e internazionale“.