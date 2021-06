Ilary Blasi in outfit sportivo total pink è più radiosa che mai – FOTO

Ilary Blasi in tenuta da yoga e total pink svela il segreto della sua bellezza: i fans prendono nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Conclusa “L’Isola dei Famosi” per Ilary Blasi è tempo di dedicarsi al relax. La conduttrice non pubblica periodicamente foto ma ogni post diventa subito virale. Come la foto in bianco e nero sopra riportata nella quale sfoggia un outfit ricercato composto da gonna ampia e dolcevita nero.

Lei bellissima coi capelli su un lato si adagia sul divano e poggia i piedi muniti di seducenti décolleté nere sul tavolo in vetro. Uno spettacolo suggestivo, sembra quasi una diva di altri tempi. I commenti fioccano soprattutto di auguri in quanto la Blasi aveva appena compiuto 40 anni, un bel traguardo insomma.

Ilary Blasi, il segreto della sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

In tenuta da Yoga (o pilates) rigorosamente total pink: t-shirt comoda e leggings qualche tonalità più scuro, la conduttrice svela il suo segreto di bellezza. La bevanda zero zuccheri che consente di fare attività sportiva senza che il fisico vada k.o. Una gustosa alternativa all’acqua ma senza compromettere il proprio allenamento.

Anche stavolta la Blasi ha catturato su di sé l’attenzione dei fans: i commenti sono numerosi e si dividono tra chi si complimenta con la conduttrice e chi invece ammette di aver provato già la bevanda e d’accordo con la moglie di Totti ritengono sia un buon prodotto.

In viaggio, durante il pilates o un allenamento in palestra, la Blasi consiglia ai suoi milioni di followers e svelando così il segreto della sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

“Perfetta compagna di viaggio!” scrive Ilary Blasi sul post e Francesco Totti non sorprende con la sua solita ironia, rispondendo infatti alla moglie: “L’importante che è sempre al femminile 🤪🤪🥳🥳❤️”.