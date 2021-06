Anna Falchi è una super mamma, molto presente nella vita della sua Alyssa che ama alla follia. Ma chi è la ragazzina e quanti anni ha? Scopriamolo insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La bellissima Anna Falchi è uno dei tanti pilastri della televisione italiana, la showgirl è amata ed apprezzata da milioni di persone che nel tempo hanno imparato a conoscerla.

Anna è una delle diverse attrici che negli anni 90 hanno avuto una nazionale ed internazionale popolarità, inoltre la bella e prosperosa bionda è ancora oggi (dopo gli anni d’oro del successo) una delle donne più desiderate dai maschi italiani.

La Falchi ha origini finlandesi, si è trasferita con la famiglia in Italia quando aveva solo 6 anni, il suo successo ha inizio con il concorso di bellezza Miss Italia del 1989, quando si classificò seconda. Subito dopo il concorso ha cominciato a lavorare come modella e nel 1992 è diventata testimonial della Banca di Roma in una campagna pubblicitaria, dopo un anno ha esordito al cinema come attrice.

Anna ha collezionato un successo dopo l’altro, oggi è produttrice cinematografica ed è direttrice artistica della New York Film Academy presso la sede di Cinecittà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Paolo Bonolis compie 60 anni, dolci auguri dalla ex: la moglie reagisce così

Alyssa Montesi è la bellissima figlia di Anna Falchi, ma cosa sappiamo su di lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Strepitosa”: Elisa Isoardi osa, la scollatura stuzzica la fantasia. Fan in tilt – FOTO

Alyssa Montesi è la figlia dell’attrice Anna Falchi e dell’imprenditore Denny Montesi, arrivato nella vita della showgirl dopo che il suo rapporto con Stefano Ricucci era già sepolto.

La ragazzina è nata nel 2010 ed è l’unica figlia della showgirl, la somiglianza di Alyssa alla madre è straordinaria, a cominciare dai capelli biondissimi per entrambe, allo stesso modo anche gli occhi sono simili, chiari e profondi come quelli di Anna.

La storia tra la Falchi e Montesi è finita da un pò di tempo, però entrambi hanno deciso di mantenere un sano rapporto civile per il bene di Alyssa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’attrice ha raccontato in diverse interviste che si è impegnata tanto per salvare il rapporto con il padre di Alyssa ma le cose erano già finite e a nulla sono serviti gli sforzi. Nonostante la lontananza dal padre, Alyssa appare come una bambina felice e serena, sono rare le foto nelle quali mamma Anna la immortala ma quando ciò accade è sempre una pioggia di cuoricini su Instagram.