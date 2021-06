Paolo Bonolis compie 60 anni, dolci auguri dalla ex: la moglie reagisce così

Paolo Bonolis compie oggi 60 anni. Tra gli auguri arrivano anche quelli dell’ex Laura Freddi. Non manca la reazione della moglie del conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Paolo Bonolis spegne oggi 60 candeline. Il conduttore, tra i più amati d’Italia, nel corso di questi anni ha raggiunto un successo stratosferico. Battuta sempre pronta, ironia, carisma, se non avesse fatto il presentatore Paolo avrebbe voluto intraprendere la carriera da calciatore. Un sogno che ringrazia di non aver realizzato a fronte dei risultati raggiunti come conduttore. Il calcio rimane comunque tra le sue passioni essendo un grande tifoso dell’Inter. Come conduttore ha raggiunto risultati incredibili. Da “Il senso della vita”, “Al Festival di Sanremo”, “A Miss Italia”, “A Ciao Darwin”, innumerevoli le trasmissioni che ha condotto sia in Rai che in Mediaset. Dopo le nozze con la psicologa americana Diane Zoller, si è risposata con Sonia Bruganelli, ha 5 splendidi figli.

In questo giorno speciale, Bonolis ha ricevuto tantissimi auguri da parte di colleghi e amici. Tra questi spiccano quelli della sua storica ex Laura Freddi. Nonostante la fine della loro storia, durata dal 1983 al 1988, i due sono rimasti in buoni rapporti. A seguito degli auguri della ex non manca la reazione della moglie Sonia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giorgia Rossi, il compleanno festeggiato in grande stile: incantevole visione – FOTO

Bonolis e gli auguri della ex: la reazione della moglie Sonia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus, si chiude una porta e si apre un portone: deciso cosa condurrà in autunno

Tra Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e la ex Laura Freddi, hanno un buon rapporto con entrambi. Seppur non si frequentano molto per via degli impegni lavorativi la showgirl, legata a Leonardo D’Amico e mamma di Ginevra, ha rivelato il desiderio di voler frequentare di più la famiglia Bonolis.

In occasione dei suoi 60 anni, l’ex di Paolo ha dedicato dolci parole nei suoi confronti: “Gli auguro di festeggiare un compleanno speciale. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa.”

Non sono stati gli auguri della Freddi a far reagire Sonia ma bensì un’intervista su Novella 2000 alla ex. Nelle storie del suo seguitissimi profilo Instagram ha condiviso ripostato una storia in cui mostra come nell’articolo venga, dopo la Freddi, ricordata anche la moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

“In extremis”, il commento sintetico ma pungente della Bruganelli.