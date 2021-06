Netflix: l’annuncio su Skam Italia che tutti stavano aspettando

Netflix annuncia la quinta stagione di Skam Italia: arriverà sulla famosa piattaforma di streaming nel 2022

Netflix stamattina ha dato il buongiorno ai fans della piattaforma con una notizia che tutti stavano aspettando ma per cui stavano perdendo le speranze. Stiamo parlando di Skam Italia, la famosa serie tv che la piattaforma di streaming ha salvato dalla cancellazione quando sembravano non esserci più speranze. Grazie a Netflix, l’ultima stagione della serie è stata possibile… e non solo.

Netflix e l’annuncio su Skam Italia che tutti stavano aspettando

Infatti, contro ogni aspettativa, questa mattina Netflix ha annunciato che ci sarà addirittura una quinta stagione e che le riprese potrebbero cominciare a breve. La serie, però, andrà in onda solo nel 2022. Incontenibile la gioia dei fans che non si aspettavano nulla del genere: infatti, la serie originale che è stata prodotta in Norvegia, a causa del mancato budget ha avuto modo di fare soltanto quattro stagioni. Le tre successive sono rimaste soltanto un sogno che, almeno per la Norvegia, è stato irrealizzabile. Lo stesso non si può dire della versione Italiana che è stata presa sotto l’ala protettiva e salvata da Netflix.

Adesso non ci resta che aspettare per scoprire chi sarà il protagonista della prossima stagione: se Netflix ha intenzione di seguire le orme della versione originale, dovrebbe essere Elia a prendere il comando: sarà davvero lui o punteranno su qualcun altro?