Secondo il parere di una stella del cinema lo sguardo di Andrea Delogu non ha bisogno di alcuna cornice. E’ un opera d’arte.

In questo 14 giugno i complimenti alla conduttrice radiofonica e scrittrice Andrea Delogu arrivano da una stella del cinema mondiale. Immortalata in un “super” scatto realizzato dall’artista Pietro Baroni nel suo studio fotografico, la veritiera e coinvolgente beniamina di “Rai Radio Due“, appare così com’è senza alcun bisogno di ricorrere ad artifici.

Questa descrizione diverrà ancor più calzante quando, dopo il suo ultimo intervento per “Radio Speraker“, vorrà rivelare una sua esperienza. “Ci sono dei filtri che ho tolto alla radio“, ammette Andrea in diretta dalla guida della sua auto, “perché la radio sei tu, perché se tu menti in radio: si sente subito“. La conduttrice, nel frattempo, verrà travolta da una meravigliosa standing ovation proveniente da ammiratori, colleghi ed amici. Fra questi si collocheranno in prima posizione le parole di un’inimitabile musa felliniana.

Andrea Delogu e la descrizione di uno sguardo di puro amore: parla la musa di Federico Fellini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“Non trovo citazioni calzanti“, esordirà in tal modo Andrea. Presentando sul suo profilo Instagram il ritratto fotografico precedentemente citato, dallo sfondo verde viridiano ed in piacevole contrasto con la rossa chioma, con l’abito bianco ed infine con il suo sguardo a ben dire penetrante. “A volte basta solo uno sguardo e il tuo parla da solo”.

Sono queste le prime sottili osservazioni di risposta alla sincerità di Andrea da parte dell’iconica e memorabile, interprete in capolavori del cinema internazionale come “8 e mezzo” o “Giulietta degli Spiriti”, Sandra Milo. “Non ha bisogno di sottotesto e/o didascalia 😍“, concluderà poi sempre riferendosi al suo sguardo. La Delogu farà subito tesoro della dolcezza e profondità d’animo dell’attrice, rispondendole fra i commenti con sentito trasporto: “Sei amore puro“. Eppure il confronto non finirà presto, perché la diva vorrà approfondire ancora per un istante la questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

“E tu sei… simpatia, dolcezza e allegria infinite. Mi mette sempre serenità leggerti“. Ad aggiungersi allo scambio interverrà anche un fan di entrambe: “e voi siete due colonne“. Si tratta dunque di lunga serie di complimenti dunque che, data la loro essenza spontanea, potrebbero forse prolungarsi all’infinito. “In senso buono, voglio sperare… 😁“, scherzerà per concludere la Milo.