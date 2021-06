Belen Rodriguez e la riflessione che non ti aspetti. Qualcosa non va

La modella argentina ha pubblicato uno scatto dove si lascia andare a un lungo pensiero che lasciano interdetti i fans. Cosa succede?

Belen Rodriguez, all’ottavo mese di gravidanza, si lascia andare a lunghe riflessioni che mostrano quanto stia attraversando un momento delicato e ricco di repentini cambiamenti d’umore.

La modella argentina e il suo giovane fidanzato Antonino Spinalbanese, stanno per diventare genitori di Luna Marie.

Per Belen si tratta della seconda gravidanza, infatti ricordiamo che è già mamma di Santiago De Martino, avuto con il suo ex marito Stefano.

Nonostante il forte legame che la unisce al giovane hairstylist, la loro relazione è spesso soggetta a critiche dovute al fatto che la bellissima showgirl ha avuto diversi fidanzati.

Cosa succede a Belen?

Dopo la pioggia di commenti ricevuti sotto allo scatto in cui Belen abbracciava il suo fidanzato, è dovuta intervenire anche sua madre Veronica Cozzani, e ora Belen nell’ultimo post è apparsa molto pensierosa.

Nella didascalia scrive: “Che cosa ad esempio non ti senti in grado di fare? Di cosa pensi di aver più bisogno? Ho appena finito di leggere uno dei libri di Paolo Borzacchiello, ‘La quinta essenza’. Ormai saprete che mi piace analizzare parecchio tutto quanto, ed è per questo che questo libro mi ha lasciato delle riflessioni importanti. Vi lascio con la domanda iniziale da non sottovalutare! Buona notte!”.

Ora i fans si chiedono: cosa sta succedendo e qual è il motivo delle sue riflessioni?