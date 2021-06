Un periodo ricco di impegni per Emma che cerca di superare i brutti momenti rimanendo positiva e festeggiando un grande traguardo

Emma Marrone non si ferma e nonostante i mille impegni macina successi riuscendo a essere all’altezza di ogni situazione. Terminata l’esperienza sul set del progetto di Gabriele Muccino, “A casa tutti bene“, è ripartita con il “Fortuna Live Tour” dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria. La cantante sta portando la sua musica in giro per l’Italia trovando il tempo per dedicarsi anche a nuovi progetti. Una collaborazione da sogno appena rilasciata, il rinnovo del contratto con X Factor, Emma di motivo per festeggiare ne ha parecchi. In questi giorni se ne è aggiunto uno in più.

Il traguardo raggiunto su Instagram: il messaggio di Emma

Nonostante le numerose soddisfazioni non sono stati giorni semplici per Emma dopo la scomparsa improvvisa dell’amico e collega Michele Merlo. A lui ha dedicato i concerti all’Arena di Verona nei quali ha voluto omaggiarlo attraverso la cosa che li legava di più, la musica. La vita deve andare avanti e con lei la consapevolezza di dover essere grati per ogni singolo giorno.

La cantante, felice di essere tornata a esibirsi dinnanzi ai suoi fan, ha voluto celebrare su Instagram un grande traguardo: il raggiungimento di cinque milioni di followers. Si è presa così del tempo per riflettere sul periodo e su tutto ciò che sta vivendo. “Sono tante le cose per cui festeggiare” -scrive- “nonostante tutto…sto vivendo dei momenti incredibili“.

Chiaro il riferimento ai momenti di dolore e di tristezza, ma Emma ha voluto focalizzare la sua gratitudine su quel pubblico che la accompagna ormai da più di un decennio. “Ma vogliamo mettere 5 milioni di voi? 5 milioni di volte grazie per essersi“, ha concluso così il messaggio di ringraziamento accompagnato da una foto nella quale festeggia mangiando una pizza.

La cantante ha di recente realizzato un altro sogno ovvero quello di collaborare con la sua “mamma rock”, Loredana Bertè. Il loro singolo “Che sogno incredibile” impazza sui social e rappresenta l’ennesimo tassello che Emma aggiunge al quadro della sua carriera. Carriera che ha voluto celebrare annunciando l’uscita della sua prima raccolta discografica, “Best of ME“.

A tutto questo si aggiunge la conferma del suo ritorno al tavolo dei giudici di X Factor, le cui audizioni per la nuova edizione si terranno nei prossimi mesi.