Giovanna Civitillo nel 1999 in bikini: visione fantastica per la “scossa”

Giovanna Civitillo recupera una foto del 1999: in bikini sgambato tipico di quegli anni regala una visione fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Di Giovanna Civitillo sappiamo tanto. La moglie di Amadeus infatti appare spesso in televisione come opinionista. Ma non solo, nel programma “Detto Fatto” in onda su Rai Due si è ritagliata un proprio spazio dedicato alla moda.

La showgirl ha fatto tantissima strada e nonostante in molti l’hanno accusata di aver ricevuto l’aiuto del noto conduttore per ottenere la conduzione del “Prima Festival”, la Civitillo si è mostrata idonea per l’incarico prestigioso.

Tutti si ricordano la Civitillo quando dava una “scossa” al programma “l’Eredità” dove tutti – persino Amadeus – rimanevano incantati davanti a questa bomba di sensualità.

GUARDA QUI->“Meravigliosa sirenetta”: Aurora Ramazzotti in bikini è un sogno d’estate – FOTO

Giovanna Civitillo in bikini, una scossa da paura

GUARDA QUI->Clizia Incorvaia: gli anni passano ma il suo fondoschiena è immortale – FOTO

E’ apparsa tra le storie di Instagram una foto ancora più datata nella quale la Civitillo indossa un audace bikini nero ed è semplicemente fantastica. Siamo nel 1999 e la moglie di Amadeus faceva parte del corpo di ballo di “Beato tra le Donne”, programma cult del decennio.

Come si vede benissimo in foto, Giovanna si trova al centro – più o meno – anche se la stessa ha voluto indicarla a scanso di equivoci con tanto di tag #piccolagiò. La foto è un’occasione per ammirare sicuramente la bellezza seducente della 43enne e sicuramente i fans della coppia hanno gradito. I coniugi infatti hanno il profilo comune e sono seguiti da oltre 400 mila utenti.

A dire il vero, nonostante siano decorsi 22 anni Giovanna continua ad essere una bellissima donna, ieri una bellezza più fresca…ed oggi più consapevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La coppia è più unita che mai e anche questo post pubblicato solo pochi giorni fa lo dimostra chiaramente: “Si è conclusa una stagione televisiva complicata ma Straordinaria !

Bravoooo amore mio”.