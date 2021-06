Giulia Salemi ha comunicato di aver subito una perdita atroce negli scorsi giorni: l’annuncio tramite le Instagram stories

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Non sono stati giorni facili per Giulia Salemi, la bellissima influencer italo-persiana che ha conquistato il cuore di Pierpaolo Pretelli. Con la sua spontaneità ed il suo sorriso contagioso, la modella aveva sedotto seduta stante il bellissimo ex velino, che di fronte alla sua bellezza aveva accantonò l’interesse per Elisabetta Gregoraci. A distanza di oltre quattro mesi, i due sono ancora innamorati come il primo giorno.

La vicinanza di Pierpaolo è davvero fondamentale per la Salemi, specie in questi giorni di atroce sofferenza. Tramite le Instagram stories, la Salemi ha infatti annunciato di aver subito una perdita devastante: le parole che hanno commosso i fan.

Giulia Salemi annuncia il lutto atroce: la modella è disperata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Per Giulia Salemi, il weekend non è stato senza dubbio dei migliori. La modella italo-persiana, tramite uno scatto pubblicato nelle stories di Instagram, ha comunicato ai fan di aver subito un lutto atroce. Il suo amato zio Gilberto è deceduto sabato 12 giugno, lasciando la Salemi nello sconforto più totale. Queste, nello specifico, le parole con cui Giulia ha accompagnato la foto della lapide: “Ciao Zio Gilberto. Riposa in pace“. La modella, affezionatissima anche al nonno Pino, scomparso molti anni fa, non poteva non rivolgergli un dolcissimo pensiero.

“Ed un saluto a mio Nonno Pino che ci manca tanto“, ha scritto l’ex gieffina nel medesimo scatto. Non è la prima volta che la fidanzata di Pretelli sceglie di omaggiare suo nonno, al quale era molto affezionata. Lo scorso 19 marzo, in occasione della festa del papà, la Salemi aveva pubblicato una dolcissima dedica a suo papà Mario, in cui non poteva mancare un riferimento all’amato nonno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Un augurio a tutti i papà, a quelli presenti e a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino“: queste le parole di Giulia, che si era dimostrata legatissima alla sua famiglia. La vicinanza di Pierpaolo la aiuterà indubbiamente a superare questo momento difficile.