“Il panorama più bello”, Ludovica Pagani toglie il fiato nell’ultima FOTO, fan in estasi

Ludovica Pagani toglie il fiato nell’ultimo scatto condiviso su Instagram. I fan, rapiti dalla sua bellezza, l’hanno sommersa di complimenti

Per Ludovica Pagani, il 2021 sta riservando una serie di sorprese e di novità allettanti. La giornalista sportiva, speaker di “Radio 105” e conduttrice di “Casa Pagani” – il suo canale YouTube che continua a spopolare e a raccogliere seguaci -, si metterà al più presto alla prova in un’altra, entusiasmante avventura. La Pagani parteciperà infatti ad una produzione cinematografica, come annunciato dalla giornalista stessa tramite le Instagram stories. Attualmente, tuttavia, non si sa nulla di più riguardo al film.

Nel frattempo, l’influencer si sta godendo una rilassante vacanza in Grecia, a Mykonos, in compagnia della cantante e amica Elettra Lamborghini. La conduttrice, che non manca di documentare la propria quotidianità tramite i social, ha pubblicato uno scatto che ha mozzato il fiato ai fan: il fisico strepitoso ha incantato tutti.

“Il panorama più bello”, Ludovica Pagani toglie il fiato nell’ultima FOTO

