Tra qualche mese “Tale e Quale Show” riaprirà le porte ai concorrenti e agli ospiti che faranno compagnia al pubblico del piccolo schermo: le prime grandiose indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale E Quale Show (@taleequaleshow)

Presto, tra qualche mese, in autunno, come tutti gli altri programmi interrotti per le vacanze estive o prima, ripartirà “Tale e Quale Show“, il programma musicale degli imitatori condotto da Carlo Conti, da ormai dieci anni. Una trasmissione della Rai oramai consolidata e un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di canzoni e cantanti nonché dei loro noti interpreti. Una notizia dell’ultima ora è che sono state rivelate delle indiscrezioni sul cast di ospiti e concorrenti. Ci saranno quindi dei cambiamenti e l’unica certezza è che al timone di questa nuova avventura del 2021 ci sarà sempre l’amato conduttore toscano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> X-Factor, i nuovi giudici: ora è tutto vero. Le grandi novità

“Tale e Quale Show”, le novità e le indiscrezioni della nuova edizione del programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale E Quale Show (@taleequaleshow)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vuoi sposarmi?”, Giulia Provvedi de “Le Donatella” lo mostra a tutti e impazziscono – FOTO

Tra le novità, secondo quanto scrive “Tv Blog”, ci sono quattro fantastici personaggi noti nonché donne bellissime: Federica Nargi, Melita Toniolo, Elena Ballerini e Juliana Moreira. Inoltre ci sarà da ridere a crepapelle con il simpatico comico Massimo Bagnato. Inoltre bisognerà capire più avanti se i giudici saranno confermati. L’anno scorso erano Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e un altro che ruota ogni puntata. Infine ad aprire il programma in onda di solito il venerdì sera su Rai Uno sarà molto probabilmente Lidia Schillaci, la vincitrice dell’edizione 2020 di “Tale e Quale Show”, con la sua interpretazione ed esecuzione alla perfezione del brano di Mina “Io e te da soli”, scritta da Mogol e Battisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidia Schillaci (@lidiaschillaci)

Merita una speciale menzione la sua versione di Shallow di Lady Gaga, di cui i fan si ricordano ancora e tuttavia hanno i brividi addosso e i peli rizzati. Un’esecuzione che ha stupito, solo la vera cantante di questo pezzo poteva fare meglio della Schillaci.