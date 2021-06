Allenamento al mare: il circuito da fare anche in spiaggia – VIDEO

Siete in vacanza e non sapete come fare sport? Oggi vi proponiamo un allenamento da provare al mare, ecco di cosa si tratta

L’estate è arrivata e molti sono già in vacanza. C’è chi non ha perso occasione di partire e farsi qualche giorno al mare, tra il relax di un aperitivo e una passeggiata in riva. E lo sport?

Non bisogna mai metterlo da parte, neanche in ferie. Per questo oggi vi proponiamo un allenamento da fare al mare, tra il rumore delle onde e il silenzio della spiaggia di prima mattina. Siete pronti?

GUARDA QUI>>>“Il risveglio più bello”: Elisabetta Gregoraci sul letto e l’accappatoio si apre al centro…pazzesca – FOTO

Allenamento al mare: di cosa si tratta – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

GUARDA QUI>>>Shaila Gatta ed il cambiamento che la segnerà per sempre – FOTO

Il circuito che stiamo per descrivervi è frutto dell’influencer Francesca Brandina che non perde occasione di mostrare ai suoi seguaci alcuni allenamenti funzionali da fare ovunque. Quello di oggi è adatto al mare, ma potete provarlo anche in casa o da qualsiasi altra parte.

Si tratta di un ABS workout, nello specifico andrà ad incentrarsi sull’addome a corpo libero. Quindi non serviranno persi di nessun tipo ma tanta forza e voglia. Iniziamo:

60” plank

20 commando

20 spider abs

20 plank + arm rotation (10x lato)

Dovrete ripetere il circuito per quattro volte e tra un giro e l’altro riposatevi per trenta secondi. Non dimenticatevi di riscaldarvi almeno per dieci minuti all’inizio con una leggera corsa o camminata veloce. E alla fine dedicate del tempo allo stretching, fondamentale per il benessere dei muscoli.

Dovrete accostare all’allenamento, da fare ogni giorno anche per poco, un’alimentazione sana e mai esagerata, ricca di fibre e proteine, inoltre mantenete anche in vacanza uno stile di vita corretto.

Mai eccedere, la salute e il benessere vengono prima di tutto. Solo così vedrete degli ottimi risultati e una volta iniziato non potrete più fare a meno di fare sport, anche in ferie.