La bellissima cantante di Sorda dopo un duro sfogo pubblica uno scatto dove mette in risalto la sua bellezza e le sue forme…

Anna Tatangelo è un concentrato di bellezza, fascino e sensualità.

I suoi fans non possono far altro che ammirare gli scatti che propone attraverso il suo profilo Instagram dove ama condividere attimi di vita quotidiana nonché scatti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione…

Oggi, l’ex compagna di Gigi D’Alessio, si è lasciata andare a un duro sfogo contro alcuni giornalisti che a suo dire hanno manipolato una sua intervista a ‘Le Belve’, trasmissione in onda su Rai Due.

Lo sfogo di Anna e il post che incanta

“Mi dispiace che una bella intervista sia penalizzata da una cerchia di giornalisti che creano titoli spazzatura per qualche click in più“, ha esordito la cantante.

“Titoli e articoli per manipolare concetti e intenzioni denigratori e fantasiosi giocando su finti attacchi a persone che hanno fatto parte della mia vita“, ha proseguito, riferendosi al cantautore napoletano, padre di suo figlio Andrea.

“E vi dico che dopo 20 anni così, ad una certa, ci si rompe anche un po’ le scatole!“, ha concluso la Tatangelo prendendosela ancora una volta con i giornalisti che a suo dire hanno sempre messo davanti la sua vita privata E il suo modo di apparire alla sua vera passione che è quella del canto.

Intanto, in questa Instagram Stories, la bella Anna si trova al mare dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax e lavoro: indossa un top fucsia scollato che mette in risalto il suo lato A prorompente e i followers non possono che apprezzare.