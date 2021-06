Maria De Filippi verso l’addio, la decisione mai presa prima. Possibile?

Maria De Filippi e il suo futuro lavorativo. Cosa succede per la celebre presentatrice in casa Mediaset? Dubbi, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippi_officialpage)

Tempo di cambiamenti in casa Mediaset. Mentre molti programmi, con i rispettivi conduttori, vanno in vacanza per lasciare spazi all’intrattenimento estivo più easy, ai vertici dell’azienda si stabilisce il futuro.

È il momento, infatti, di capire cosa ne sarà della prossima stagione televisiva e chi ci sarà sul treno dei nuovi protagonisti. Di certo alcuni mutamenti avverranno, in primis per Barbara D’Urso che si è vista ridimensionare le sue trasmissioni.

Nel mirino però c’è anche Maria De Filippi. La regina degli ascolti del Biscione verso l’addio? È questa la domanda che si porgono tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Gf Vip”, spunta il nome che non ti aspetti: è già stata nella Casa

Maria De Filippi, in futuro in Mediaset: cosa le aspetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippi_officialpage)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Awed, fidanzato con un attrice famosissima. Chi è lei?

Maria De Filippi potrebbe lasciare dopo tanti anni la Mediaset? È quello che si chiedono i tanti fan che sperano di vederla ancora a lungo con le sue trasmissioni, senza ridimensionamenti come è successo per Barbarella.

Ma perché questa domanda? Il suo contratto è in scadenza e in questi giorni si è seduta a tavolino con Pier Silvio Berlusconi per stabilire le sue sorti. Ovviamente il rampollo di casa Berlusconi ha fatto di tutto per non farsi scappare la conduttrice.

Lo ha rivelato Dagospia secondo la quale la moglie di Costanzo rimarrà in Mediaset ma con le sue “regole”. Secondo il sito di D’Agostino, Maria avrebbe chiesto all’azienda maggiore autonomia e più “protezione” da parte dei vertici aziendali.

Affare fatto per Pier Silvio che ha “ceduto” alle richieste della conduttrice a patto che lei restasse in azienda con contratto esclusivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE DI MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippi_officialpage)

E così pare certo che anche per il prossimo anno vedremo ancora su Mediaset le trasmissioni cult dell’amata presentatrice: da “Uomini e Donne” ad “Amici”, passando per “C’è posta per te” a “Temptation Island” fino a “Tu si que vales”.