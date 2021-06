Awed, fidanzato con un attrice famosissima. Chi è lei?

Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi’ si è sempre dichiarato single e sfortunato d’amore ma non è proprio così..

Awed è uno dei protagonisti assoluti di questa questa stagione televisiva appena trascorsa. Così come Tommaso Zorzi, è stato uno dei vincitori del reality show di Canale 5, l’influencer milanese ha vinto il ‘Grande Fratello vip’ mentre lo youtuber napoletano ‘L’isola dei famosi’.

Quest’ultimo ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia e al suo modo di fare. Ha più volte esasperato il suo essere sfortunato in amore, nonostante abbia provato a conquistare il cuore di più naufraghe che hanno condiviso con lui l’esperienza in Honduras, non è riuscita a far capitolare nessuna ai suoi piedi.

Ma è davvero così sfortunato in amore?

La sua conquista più grande

In realtà Awed non è stato sempre single e così sfortunato in amore. In passato ha avuto una relazione con una nota attrice per un lungo periodo di tempo.

Si tratta di Ludovica Bizzaglia, protagonista di molte fiction di successo tra cui Un posto al sole, L’allieva e Immaturi.

Ha conosciuto Awed sul set di ”Un natale al sud” e a mettere la parola fine alla loro storia d’amore è stato proprio lo youtuber che aveva dichiarato: “È stata tutta colpa mia. È stata una decisione presa da me”.

L’attrice romana, invece, aveva reso nota la fine della loro relazione con delle parole molto dure: “Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio”.