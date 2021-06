“Gf Vip”, spunta il nome che non ti aspetti: l’ex compagna di un noto volto del programma ha vuotato il sacco in merito alla nuova edizione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Continuano a trapelare moltissime indiscrezioni in merito al cast della nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini, che sarà nuovamente al timone del reality, avrebbe già avviato le trattative per convincere alcuni volti noti dello spettacolo a prendere parte al programma. Per il conduttore, tuttavia, la fatica sarà doppia: il direttore di Chi dovrà infatti rimpiazzare anche i due opinionisti Antonella Elia e Pupo, che non presenzieranno alla nuova edizione.

Sui social, nel frattempo, sta circolando ormai da diversi giorni una vera notizia bomba. A quanto pare, l’ex compagna di un volto famosissimo del programma – che ha lasciato la casa più spiata d’Italia appena tre mesi fa – potrebbe essere una nuova concorrente. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

NON PERDERTI ANCHE —> “Il panorama più bello”, Ludovica Pagani toglie il fiato nell’ultima FOTO, fan in estasi

“Gf Vip”, spunta il nome che non ti aspetti: è già stata nella Casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariadna Romero (@ariadna_romero)

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Salemi annuncia il lutto atroce: la modella è disperata

Il nome che è trapelato nelle ultime ore è quello di Ariadna Romero, la bellissima modella cubana che potrebbe essere uno dei volti del “Gf Vip 6”. L’attrice, in realtà, ha già familiarità con l’ambiente del reality, essendo entrata nella casa più spiata d’Italia per ben due volte. Nel corso della precedente edizione, infatti, la Romero ha fatto visita al suo ex compagno Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio Leonardo, incontrandolo di fronte alla porta rossa.

In quelle occasioni, l’attrice aveva rassicurato l’ex velino e gli aveva fatto arrivare tutto il suo appoggio. Ariadna, tartassata dai followers che le chiedono se parteciperà al “Gf Vip 6”, ha deciso di chiarire una volta per tutte la questione tramite le Instagram stories. “La gente parla per dar fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno al casting, non ci sarò“: questa la sentenza lapidaria della cubana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariadna Romero (@ariadna_romero)

Nonostante gli utenti sperassero di vederla all’interno del reality di Canale Cinque, Ariadna Romero ha espressamente declinato l’offerta. Che ci sia qualcos’altro in ballo per la modella?