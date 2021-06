Paolo Bonolis, per lui la dedica più bella da una persona inaspettata

Paolo Bonolis, nel suo giorno speciale un messaggio che scalda il cuore. Per lui immagini e parole d’affetto belle ed inattese

Un presentatore unico nel suo genere che, nel corso della sua carriera, non si è mai uniformato, anzi. Ha dimostrato di essere sempre fuori le righe con programmi sui generis che hanno scritto la storia della televisione italiana. Andare oltre l’ordinario, superare i limiti del “politicamente corretto”, mostrare quei lati un po’ eccessivi del lato umano. Insomma le esperienze non sono mancate e il pubblico gli ha dato sempre ragione.

Parliamo di Paolo Bonolis, presentatore di punta di casa Mediaset ma con un lungo percorso anche in Rai. Il marito di Sonia Bruganelli ieri ha compiuto gli anni. Traguardo importante per lui che abbiamo imparato a vedere insieme al suo fedele amico e compagno di lavoro, Luca Laurenti. 60 candeline spente e portate benissimo e un sacco di messaggi social. Tra tutti uno è speciale.

Paolo Bonolis, la sorpresa da un’amica speciale

Tra tutti i messaggi arrivati ieri per Paolo Bonolis, spicca il pensiero da parte di una donna. La dedica più bella e inaspettata. Dopo molti auguri social come quelli di Laura Freddi e del suo amico Carlo Conti, eccone una che scioglie il cuore. Si tratta di Antonella Clerici, il celebre volto Rai, molto legato a Paolo Bonolis.

Tra i due c’è una grande amicizia e una stima lavorativa grandissima. Ecco perché Bonolis ha scelto la Clerici al suo fianco per presentare il Festival di Sanremo. E in una giornata importante come quella di ieri, Antonellina non poteva dimenticarsi di lui. Ha scelto proprio una foto di loro due, insieme, sul palco dell’Ariston.

“Auguri Paolo x i tuoi anta😀😀😀 qui eravamo giovani 🤪 – ha scherzato la Clerici – Grazie x la tua ironia, quante risate e ricordi #sanremo2005❤ @sonopaolobonolis #60 #compleanno foto di sanremo 2010”.

Post seguitissimo e apprezzato dai fan che oltre i tanti like hanno commentato a raffica per fare gli auguri al presentatore. Per i due amici tanti complimenti e messaggi di affetto.