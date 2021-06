Rita Dalla Chiesa, lo sfogo a “La vita In Diretta”: “Sei solo un imbecille”

Rita Dalla Chiesa non le manda a dire e nello studio di Alberto Matano dice come la pensa senza peli sulla lingua, che frecciatina

Rita Dala Chiesa si è distinta in tv per essere una persona che dice sempre quello che pensa, senza nascondersi e avere peli sulla lingua. Negli ultimi tempi è presenza abitudinaria a “La vita in diretta”, il programma pomeridiano di approfondimento condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Ieri la storica conduttrice di “Forum” era in studio e non ha risparmia le critiche. Nel mirino l’episodio che ha coinvolto il giovane Sangiovanni. Alcuni giorni fa, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi, aveva fatto parlare di sé per aver dato un giudizio su Meghan Markle. L’aveva definita “bugiarda” in merito al suo non voler andare in Inghilterra con il marito per via della sua forma fisica, non ancora a top dopo la gravidanza.

Rita Dalla Chiesa, la frecciatina e il messaggio per il cantante

Rita Dalla Chiesa a “La vita in diretta” commenta insieme agli altri ospiti il caso di Sangiovanni, il cantante di Amici, arrivato fino in finale e oggi in vetta alle classifiche con la sua “Malibù”, preso di mira da un bullo in strada solo perché indossava una maglia viola.

La conduttrice nelle vesti di opinionista non ce l’ha fatta a trattenersi ed è sbottata: “È inutile che continuiamo a dire agli imbecilli di comportarsi in modo corretto – ha tuonato in studio – perché tanto non si comporteranno mai in modo corretto, questo vorrei dire a Sangiovanni”.

Un monito secco a chi si comporta in modo sgarbato e con cafoneria nel segno dell’omofobia, ma anche uno sprono nei confronti di Sangiovanni che si è sentito attaccato ed offeso, ad andare avanti per la sua strada senza trascinarsi.

E cambiando argomento la Dalla Chiesa non si p risparmiata nemmeno nel commentare la presenza della Regina Elisabetta al G7 in Cornovaglia: “È come se si fosse liberata di qualcosa, come se finalmente potesse essere se stessa, mi piace”, ha concluso.