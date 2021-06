L’ultima posa da favola condivisa da Sonia Bruganelli lascia i suoi fan con il fiato sospeso. E’ donna irresistibile.

In occasione dei sessant’anni della sua dolce metà, il conduttore Paolo Bonolis, la sua bellissima moglie e nota imprenditrice romana, Sonia Bruganelli, ha indossato per l’occasione della serata organizzata in suo onore un outfit da sogno.

Nata sotto il segno dei Pesci, classe 1974, l’imprenditrice ha tenuto a festeggiare il compleanno di Paolo in compagnia di cari amici, come la fedele collega di quest’ultimo ad “Avanti Un Altro”, Miss Claudia Ruggeri, in una location dalle tovaglie bianche e sfoderando la sua arma vincente. Un mix primordiale ed irresistibile che è stato subito notato dai suoi ammiratori con grande franchezza.

Sonia Bruganelli, una favola nella posa irresistibile: “bellissima”

Nella serata di ieri, dopo aver trascorso la serata in nobile compagnia, la bellissima Sonia ha condiviso sul suo profilo Instagram un scatto. Il quale oltre alla perla contenuta nella sua didascalia: “Si vive una volta sola ma se lo fai bene una volta è abbastanza. Cit. 💋💋“, ha sorpreso i suoi ammiratori per un dettaglio.

Il luminoso sorriso dell’ex modella, dai capelli biondi e gli occhi azzurri, seduta comodamente al talvolta al fianco del marito, in una posa che ammette meraviglia e vestendo un elegante abito blu elettrico, è stata soggetta a compimenti di vario genere. Dal più mirato: “Che favola di donna, moglie e mamma bellissima“, ulteriori emoticon di cuori e fiamme in suo onore non sono tardate a palesarsi tra i commenti.

L’istantanea, che gode al momento di oltre 7 mila apprezzamenti, come ha suggerito l’opinionista nonché scrittrice di temi riguardanti l’educazione dei bambini nelle scuole, è stata scattata dalla stessa Miss Claudia. Ed in seguito condivisa anche da un’altra amica della coppia probabilmente presente alla serata, sotto il nome di @dudu973.