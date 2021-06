“Ti amo”, Roberta Morise si tocca proprio lì: il sogno si avvera per i fan – FOTO

L’ex amata di Carlo Conti aumenta l’atmosfera social e propone un primo piano sul lato B da far venire la pelle d’oca.

“Smettiamola di far finta di nulla..”, così Roberta Morise, ex di Carlo Conti tuona su instagram, nel segno di una bellezza formidabile.

Beato chi è con lei, impeccabile da un punto di vista fisico e mentale, capace di raccogliere migliaia di consensi ogni volta. Stavolta, Roberta ha badato sì alle parole ma ha proposto un primo piano da stare con il fiato corto.

L’artista fiorentina non si pone limiti ai sogni e con il motto “A mano a mano” riesce sempre a trarre vantaggi da una vita piena di insidie. Inoltre, la vip non rinuncia affatto alla bella vita e si lascia andare a diverse occasione imperdibili della vita, come poche altre come lei

Roberta Morise, un lato B favoloso: da incorniciare

