Ecco la scarpa (o meglio, la ciabatta!) del momento: le infradito Havaianas vestono i nostri piedi d’oro e d’argento e ci lasciano brillare sotto il sole di questa Estate 2021.

Siamo lieti di presentarvi i nuovi prodotti del brand del momento: Havaianas, il re delle infradito lancia le nuovissime ciabatte glitterate! Sono già la tendenza Estate 2021 di cui non possiamo fare a meno.

Su Instagram hanno già spopolato. E chi siamo noi per non lasciarci ispirare dalle bellissime immagini di questo marchio sul social network fotografico?

Oggi impegnatissimo a celebrare l’amore libero, dal 1962 Havaianas arriva fino al 2021 motivato dal voler donare le sensazioni di freschezza, confort e relax ad un prezzo assolutamente accessibile.

Ci lascia scegliere tra calzature di innumerevoli fantasie differenti: dal raibow Lgtb, al floreale, al classico tinta unita più sportivo e… per donare luce ad ogni nostra giornata e non lasciare che la sabbia offuschi il nostro splendore, le nuovissime glitterate!

Stiamo parlando di un brand adatto a qualsiasi età, sesso e portafogli. Stiamo per trovare un nuovo compagno di viaggio super super super chic!

Quindi, inauguriamo la stagione balneare dando libero sfogo alla nostra passione per gli accessori e assecondiamo questo amore a prima vista: Havaianas ci coccolerà per tutta l’estate. E lo farà unendo in un’unica calzatura i concetti di fashion e confort più assoluto.

Havaianas, la comodità che non rinuncia al glamour: le infradito glitterate sono la tendenza Estate 2021

L’inconfondibile ciabattina è approdata sull’ecommerce per eccellenza, Amazon, super scontata e in una veste nuova: è sparkle!

Brilla di luce propria, e questa novità glitterata l’ha spinta in cima alla classifica delle tendenze di stagione. Già richiestissima, la troviamo in diverse tonalità: dall’argento, al dorato, al nero.

Il prezzo oscilla tra i 16 e i 28 euro… un’occasione assolutamente da non perdere, soprattutto considerando il fatto che stanno andando sold out.

Veloci, indubbiamente comode, perfette tanto per la spiaggia (o la piscina!) quanto per le passeggiate più pigre: insomma, è un grande classico che asseconda le tendenze e diventa très chic!