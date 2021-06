La bella e talentuosa Cecilia Rodriguez non sbaglia mai un colpo. I suoi follower la amano e i suoi outfit diventano modelli da seguire.

Cecilia Rodriguez si sta creando una sua identità professionale per allontanarsi dall’ombra della sorella Belen. Entrambe bellissime, bravissime e super seguite negli ultimi anni sono diventate un perno centrale della televisione italiana.

Cecilia sta per diventare zia per la seconda volta, sua sorella Belen è al nono mese di gravidanza e presto darà alla luce Luna Maria concepita con l’hair stylist Antonino Spinalbanese.

Grazie a Santiago (primo figlio di Belen concepito con l’ex marito Stefano Di Martino) abbiamo visto un lato molto premuroso di Cecilia, che si è mostrata una zia molto affettuosa, sensibile e disponibile, ora non vede l’ora di tenere tra le braccia la piccola di casa.

Cecilia è fidanzata con Ignazio Moser, modello reduce dallo show televisivo “L’Isola dei Famosi”, insieme convivono in totale armonia, il loro rapporto è speciale e pensano di allargare la famiglia, per il momento formata solo dalla coppia e dal loro cagnolino.

Forte, determina e bella, Cecilia sta realizzando i suoi sogni

La bella Cecilia sta collaborando con Mtv Italia, è la speaker/conduttrice del programma “Brain Back Home”. Incentrato su 5 ragazzi e sulle loro idee imprenditoriali, i giovani startupper cercando di realizzare un progetto a loro molto caro, vince chi ha avuto l’idea di business più convincente.

La showgirl si sta facendo spazio nel mondo, è molto seguita e sostenuta. Su Instagram vanta 4,4 milioni di follower che non hanno potuto non apprezzare il super look sfoggiato dall’argentina.

Per la puntata di Mtv Italia Cecilia ha indossato uno splendido tailleur arancio, il pantalone a palazzo e la giacca a mezze maniche un po’ sblusate risaltano la sua figura snella e perfetta.

E’ un vero piacere guardare Cecilia che in questi casi diventa icona di stile ed eleganza.

Moltissimi sono i fan che hanno commentato lo scatto, i fan si sono complimentati con la showgirl per la conduzione del programma, per la voce sensuale e per la semplicità.

Altri invece hanno apprezzato il fatto che Cecilia fosse vestita in un modo davvero unico ed originale, “Sei Meravigliosa, ti adoro” scrive un follower , “Sei strepitosa, il tuo outfit è divino” scrive qualche altro.