Rosa Perrotta è in attesa del suo secondo figlio: l’annuncio sui social e le prime foto del pancione stanno commuovendo i suoi fans più affezionati

Rosa Perrotta è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando nel 2017 è salita sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Non pensava che sarebbe davvero riuscita ad innamorarsi e che in soli quattro anni la sua vita sarebbe cambiata totalmente, eppure è quello che è successo. Con Pietro Tartaglione ha trovato una felicità intensa e inaspettata, che li hanno portati all’immediata decisione di sposarsi e di mettere su famiglia. L’arrivo di Domenico, il primo figlio, ha riempito le loro vite in mille modi.

Rosa Perrotta mostra il suo pancione sui social: la didascalia dedicata alla seconda gravidanza

Negli ultimi mesi, invece, è cominciata a circolare la voce di una gravidanza. Qualche settimana fa, mentre era alle terme con Pietro e Domenico, è stato notato un certo rigonfiamento sulla sua pancia. L’annuncio è arrivato dopo un po’, quando lei si è sentita sicura della gravidanza: e adesso si sta godendo questo momento alla luce del sole, mostrando il suo bellissimo pancione che cresce ogni giorno sempre di più. A starle accanto è naturalmente il suo Pietro, che in questi anni non l’ha mai lasciata sola e con cui Rosa ha affrontato davvero di tutto.

Rosa ha pubblicato il primo scatto in bikini di questa stagione, e stavolta si può notare meglio il pancino che sta crescendo. Come didascalia del post pubblicato una bellissima frase sulla gravidanza che sta vivendo in questo momento, sui nove mesi più lunghi e intensi che una donna possa vivere.