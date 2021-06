“Stupenda”, Miriam Leone davanti allo specchio: la più bella del reame – FOTO

Miriam Leone si fa ancor più bella davanti allo specchio di casa e sceglie un outfit davvero particolare per una serata speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Non ha badato alle sensazioni oppure ai pensieri come abbiamo potuto annotare nelle ultime battute via social, mentre esercitava la pèassione del trekking da montagna.

Miriam Leone ha dimostrato di sapersi adattare a qualsiasi ambiente. Che sia in un bosco di campagna, piuttosto che in casa a suo agio, l’attrice non cambia mai il suo modo di trasmettere la sua incidenza nelle cose.

L’attrice siciliana ha imparato a farsi apprezzare in ambito recitazione, così come nella vita quotidiana, lasciando spazio all’aspetto e forma fisica, entrambe affiliate nella corsa all’ultimo premio di bellezza.

La rossa del grande schermo manifesta sicurezza di sè e voglia di arrivare fino in fondo, in tutte le cose in cui vi si cimenta. Vediamo il colpo d’occhio che ci ha regalato, nell’ultima uscita su Instagram

Miriam Leone in posa trendy: “gioca” in casa

L’attrice catanese, Miriam Leone ha impressionato tutti, in uno scatto in stile romanticismo, tra le quattro mura di casa.

Dopo aver trascorso un weekend di montagna all’insegna del fresco tra gli alberi secolari, l’ex vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia ha preferito giocarsi la carta di bellezza monumentale, direttamente in casa, tra i consigli delle donne in sua compagnia, come si portava un tempo.

Naturalmente, Miriam non ha deluso le aspettative e ha visto raccogliere i frutti del suo percorso fisico, tutti in una volta.

In attesa dell’evento privato di stasera, la “Rossa” ha scelto di provarsi un outfit davvero trendy, che ha lasciato tutti di sasso, in quanto calzava a pennello, richiamando i momenti in cui era in corsa per un posto tra le prime bellezze di classe a Miss Italia.

Si tratta di un vestito lungo a pois, che mette in risalto l’aderenza e dunque il bagaglio di forme avanti e dietro per una donna speciale come lei.