Scontro frontale tra auto e furgoncino: un morto e sei feriti

Caserta, scontro tra auto e furgoncino sulla Domiziana: un morto e sei feriti

Nel pomeriggio di ieri, un drammatico incidente si è consumato sulla strada statale Domiziana, nei pressi del bivio per Cellole, comune in provincia di Caserta. Il bilancio è di un morto e sei feriti, tra cui una bambina di 6 anni.

A perdere la vita Giuseppe Battista, 46enne di San Marcellino ma domiciliato presso la comunità alloggio “Mickey Mouse” di Mondragone. Secondo quanto riporta la redazione di Caserta News, Battista si stava recando a prendere un gelato con i suoi familiari sul litorale laziale, nella sua prima uscita post emergenza Covid. L’uomo era a bordo di una Volkswagen Golf, su cui viaggiavano la sorella, il cognato e la nipotina, che, per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con un Fiat Scudo, sul quale vi erano tre operai.

Lanciato l’allarme, sul luogo dello scontro, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I medici hanno provato a rianimare il 46enne, ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Ferite lievemente tutte le altre persone a bordo dei due veicoli coinvolti che sono state trasportati in ospedale.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Cellole. Gli agenti, scrive Caserta News, hanno posto sotto sequestro i due veicoli, mentre i due conducenti verranno sottoposti agli esami tossicologici e alcolemici.