Gigi D'Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato un retroscena curioso in merito agli inizi della sua carriera.

Gigi D’Alessio è un cantautore di grande fama: il napoletano, nel corso della carriera, ha venduto più di 26 milioni di dischi. Il classe 1967 ha deciso di fare una scelta vincente riadattando in chiave rap i suoi singoli di maggiore successo. Nel suo nuovo album intitolato ‘Buongiorno’, le sue hit uscite più di 20 anni fa modificate e riadattate vengono cantate con artisti napoletani emergenti come Geolier.

Domani sarà una grandissima giornata per tutti i suoi fans: uscirà infatti l’album ‘Buongiorno Special Edition 2021’, un disco formato da tutti i brani della prima edizione con l’aggiunta di 12 canzoni, 4 inediti e nuovi fraturing. Il grande Gigi ha ringraziato pubblicamente tutti gli artisti che lo hanno aiutato in questo percorso: questo lavoro è nato nella mente del cantautore proprio durante il lockdown. D’Alessio ha avuto un successo incredibile: nonostante ciò, stando alle sue parole l’inizio della sua carriera non è stato per nulla semplice.

Gigi D’Alessio, la rivelazione sorprende i fans

Sempre allegro e sorridente, Gigi anche sui social fa sentire la sua bellissima voce. La sua carriera non è stata tutta rose e fiori: ci sono stati alcuni momenti difficili. Il napoletano ha raccontato la sua prima esperienza al Festival di Sanremo, lasciando senza parole gli innumerevoli fan.

“Molti della mia generazione e del mio genere, il pop, vengono guardati da gente con la puzza sotto il naso. Sono tutti preconcetti che ho subito anche io“, ha spiegato il classe 1967. Luigi ha anche rivelato cosa è accaduto durante la sua prima volta al Festival della canzone italiana. “Ricordo che quando sono arrivato a Sanremo mi trattavano come se fossi un alieno”.

D’Alessio, proprio durante l’ultima edizione del Festival, si è esibito sul palco cantando ‘Guagliune’ insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samuray Jay.